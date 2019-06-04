خطة امنية مرنة لعيد الفطر المبارك في كربلاء

2019/06/04 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، وضع خطة امنية موسعة بمشاركة الالاف من القوات الأمنية العاملة في المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العقيد علاء الغانمي لوكالة نون الخبرية، ان الخطة الامنية غطت جميع ارجاء المدينة المقدسة، تم من خلالها توزيع المهام والواجبات على الاجهزة الامنية العاملة في المحافظة، مضيفا ان الخطة جاءت لتوفير الحماية التامة لزائري العتبات المقدسة ودور العبادة والأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات والاسواق التجارية التي يرتادها المواطنون بالإضافة الى مقبرة وادي السلام،

مؤكدا ان مفردات الخطة شملت ايضا منع بيع وتداول الالعاب النارية التي تحرض على العنف ومسدسات الصجم والمفرقعات كونها تتسبب بأيذاء المواطنين وأطفالهم واعتقال المخالفين، كما ستجري خلالها عمليات وفعاليات امنية واحترازية تشمل المسح الميداني والتفتيش الدقيق للطرق المؤدية الى مداخل ومخارج المحافظة وتعزيز الموجود البشري في كافة الاهداف المهمة،

داعيا في ذات السياق المواطنين الى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة وذلك من اجل بقاء مدينتنا المقدسة تزهو بالأمن والسلام.

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