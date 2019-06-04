خطة امنية مرنة لعيد الفطر المبارك في كربلاء

مؤكدا ان مفردات الخطة شملت ايضا منع بيع وتداول الالعاب النارية التي تحرض على العنف ومسدسات الصجم والمفرقعات كونها تتسبب بأيذاء المواطنين وأطفالهم واعتقال المخالفين، كما ستجري خلالها عمليات وفعاليات امنية واحترازية تشمل المسح الميداني والتفتيش الدقيق للطرق المؤدية الى مداخل ومخارج المحافظة وتعزيز الموجود البشري في كافة الاهداف المهمة،
داعيا في ذات السياق المواطنين الى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة وذلك من اجل بقاء مدينتنا المقدسة تزهو بالأمن والسلام.
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