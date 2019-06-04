مسؤول إيراني يهدد السعودية بقرار “صادم”

2019/06/04 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… توعد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، حكام السعودية بقرار إيراني جديد وصفه بالصادم إذا واصلوا سياساتهم الراهنة.وكتب عبد اللهيان على حسابه في تويتر وتابعته / المعلومة/، يقول: “على حكام السعودية أن ينتظروا القرار الإيراني الجديد والصادم في حال لم يوقفوا تبعيتهم لأمريكا في حربها الاقتصادية ضد […]

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