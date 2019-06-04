“بالفديو”.. مستشفى الكاظمية تغلق ابوابها بوجه جرحى الجيش العراقي

2019/06/04 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو، تم تصويره بواسطة عدد من الجنود، اغلاق مستشفى الكاظمية في بغداد، ابوابها امام جرحى الجيش الذين اصيبوا يوم أمس في اشتباكات مع تنظيم داعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

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