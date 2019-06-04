2019/06/04 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MisGqB1jb_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعمال النهائية لمشروع خط نقل الطاقة بين القرنة والمدينة شمال البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعمال النهائية لمشروع خط نقل الطاقة بين القرنة والمدينة شمال البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).