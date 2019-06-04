الصدر: انتشار هذه الظواهر زاد الفواحش والقتل والابتزاز

2019/06/04 | 11:43

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بغداد اليوم - النجف

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، على إنتشار ظواهر قال انها تسببت بازدياد الفواحش والقتل والابتزاز.وذكر الصدر في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم) أن، "انتشار المسابح المختلطة بل ما هو أدهى منها كالحانات والبارات ودور المساج والدعارة ما االى غير ذلك ذنباً ، زاد الفواحش والامراض الجنسية والانحلال والابتعاد عن الاديان السماوية".وتابع الصدر أن، "انتشار السلاح بيد من هو ليس اهلا له يعد ذنبا، وبالتالي استعماله في غير مورده كالقتل والابتزاز والتهديد والاغتيال وما الى غير ذلك".وأردف قائلاً إن، "الولاءات لغير الوطن ذنباً تسبب بتراجع العراق وشعبه وسمعته بين الامم".

بغداد اليوم - ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، الثلاثاء 4 حزيران 2019، ان ما يجري في ناحية ابي صيداً تتحمله جهة وحيدة هي تنظيم داعش.

وقال التميمي في تصريح صحافي تابعته ( بغداد اليوم ) أن "ما يجري في ديالى سببه بعض الجيوب لعص

بغداد اليوم - ديالى

خرج العشرات من اهالي قرية ابو كرمة بمحافظة ديالى، الثلاثاء 4 حزيران 2019، في تظاهرة سلمية وقطعوا طريقا استراتيجيا شمال شرق المحافظة.

وقال مختار قرية ابو كرمة قاسم جمعة الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اهالي قرية ابو كرم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (3 حزيران 2019)، العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد المهدي في بيان، "وإذ نودع ايام شهر رمضان ولياليه وساعاته المباركة ونستقبل عيد الفطر المبا

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