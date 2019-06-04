مقتل مجموعة ارهابية في احدى مناطق الانبار

2019/06/04 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل مجموعة ارهابية في احدى مناطق محافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان” ان قوة من قيادة عمليات الانبار ، بعملية بطولية وبجهد استخباري مميز ، تمكنت من استدراج مجموعة ارهابية الى كمين محكم نصب لها في منطقة الرحالية ، حيث تم قتل جميع هذه العناصر الارهابية”.

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