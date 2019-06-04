دمشق تهاجم واشنطن بسبب اتهامات “مزيفة” في مجلس الأمن

2019/06/04 | 11:46

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متابعة :سومر نيوز

شنت الخارجية السورية هجوما على واشنطن وحلفائها، وقالت إنهم يوجهون اتهامات “مزيفة” ضد دمشق في مجلس الأ...

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