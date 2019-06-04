لماذا لا يوجد مصفى نفط في محافظة واسط؟

2019/06/04 | 11:46

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بغداد :سومر نيوز

حمل مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، وزارة النفط مسؤولية عدم انشاء مصفى لتكرير النفط الخام في واسط، موضحا ا...

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