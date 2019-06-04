أمراض قاتلة تهدد حياة من يتخطى وجبة الإفطار

2019/06/04 | 11:46

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متابعة:سومر نيوز

حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أكثر مما كان ي...

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