يويفا يصدم ليفربول رغم تتويجه بلقب أوروبا

2019/06/04 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تصنيف الفرق الأوروبية، واحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الأول بقائمة أفضل الفرق الأوروبية إثر النجاحات القارية التي حققها خلال السنوات الأخيرة والتتويج بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في آخر 5 نسخ منها.ورغم خروج “الملكي” من ثمن نهائي النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه

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