2019/06/04 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في أيام عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس غداً الأربعاء، سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتجاوز الـ 46 مْ في مدينة بغداد".

وأضاف ان طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون، صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، غائم جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية ولا تغير في درجات الحرارة".

أما طقس السبت فيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب ولا تغير في الحرارة وغائم في الشمال مع انخفاض للحرارة.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. درجات الحرارة في كل محافظة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. درجات الحرارة في كل محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).