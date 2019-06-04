بطاقات “كي كارد” تُستبدل بـ”ماستر كارد الرافدين”

2019/06/04 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “كي” عن توقف اصدار بطاقات “كي كارد” في هيئة التقاعد الوطنية ، مبينة استبدالها ببطاقات “ماستركارد” الصادرة من مصرف الرافدين.وذكرت الشركة في بيان لها، أن الشركة أوقفت إصدار بطاقات ” كي كارد ” في الثاني من حزيران الجاري، والتي كانت تصدر من هيئة التقاعد الوطنية.وأشار , إلى أن مصرف الرافدين وشركة …

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