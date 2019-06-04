في العراق… لا عيدية للموظفين

2019/06/04 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ألغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “العيدية” الممنوحة لبعض #المؤسسات الحكومية.وذكرت الأمانة في بيان، أنه «بناءً على مقتضيات #المصلحة العامة، وتأكيداً لحرص #الحكومة على مبدأ ا#لعدالة […]

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