فيرلاند ميندي يجتاز الفحص الطبي مع ريال مدريد والصحف توضح قيمة الصفقة

2019/06/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحف “مدريد”، الثلاثاء بأن نادي ريال مدريد اقترب كثيرًا من التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.ويعتبر فيرلاند ميندي ابن 23 عامًا من ضمن أهداف ريال مدريد الأساسية في سوق الانتقالات الحالي، حيث طلبه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي بالاسم، لتعزيز مركز الظهير الأيسر بالفريق.وذكرت

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