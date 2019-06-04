2019/06/04 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختبر جيش التحرير الشعبي الصيني بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من الجيل الجديد يطلق من الغواصات.وتم إطلاق الصاروخ JL-3 من على متن غواصة، يوم 2 حزيران من خليج بوهاي بالقرب من شبه جزيرو شاوندونغ.الصاروخ من الجيل الثالث الذي يعمل بالوقود الصلب، يتم نشره على غواصات، ويبلغ مداه بين 12 و 14 ألف كيلومتر، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ صيني جديد يطلق من الغوصات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ صيني جديد يطلق من الغوصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).