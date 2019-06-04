مصابون من أسرة واحدة بحادث سير جنوب السليمانية

2019/06/04 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة شخاص بينهم طفلان يوم الثلاثاء بحادث سير وقع في قضاء "كلار" جنوب محافظة السليمانية.

وذكرت مديرية المرور في القضاء في بيان اليوم، ان حادث تصادم وقع بين عجلتين في حي "كلار القديم" مما اسفر عن اصابة اربعة افراد من اسرة واحدة بجروح.

واضاف البيان ان الجرحى طفلان ذكران وامرأة ورجل، وتم نقلهم الى مستشفى "الشهيد هـژار" لتلقي العلاج اللازم.

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