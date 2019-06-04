الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يطالب بالعدالة بمسألة

2019/06/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

علق الامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، على توجية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء "العيديات" التي منحتها بعض

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