قتل داعشيين في الانبار

2019/06/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن قائممقام قضاء عامرية الصمود شاكر محمود، عن قتل داعشيين اثنين تسللا إلى القضاء بعد الاشتباك معهما //

وقال محمود في تصريح صحف،

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