2019/06/04 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطلع نادي برشلونة إلى إبرام صفقة تبادلية مع نظيره فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن الفريق الكتالوني يريد الحصول على خدمات رودريجو مورينو لاعب فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة أن رودريجو يناسب الشخصية التي يبحث عنها برشلونة، كما أنه يجيد اللعب في مراكز أخرى في خط الهجوم، كما أنه يحظى بثقة المدرب إرنستو فالفيردي.

لكن هناك عقبة قد تواجه برشلونة لضم رودريجو، وهي القيمة المادية الكبيرة التي وضعها فالنسيا من أجل التخلي عن خدماته، والتي تقدر بنحو 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يدفع مثل هذا الرقم، حيث يبحث إمكانية تخفيض المقابل المادي، عن طريق إدخال لاعب ضمن الصفقة، والأقرب هو الحارس الهولندي ياسبر سيليسين.

ويتطلع سيليسين إلى مغادرة ملعب الكامب نو، بحثًا عن المشاركة باستمرار، وقد يكون فالنسيا هو وجهته المقبلة.

ويعتبر بنفيكا البرتغالي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع ياسبر سيليسين، وكان قريبًا للغاية من حسم الصفقة، لولا المقابل المادي الكبير الذي وضعه برشلونة، والذي وصل إلى 60 مليون يورو.

المصدر : كووورة

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع فالنسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع فالنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).