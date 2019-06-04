قيادة عمليات الأنبار : قوات الجيش والحشد العشائري تقتل ارهابيين اثنين على الطريق بين الرحالية والعامرية

2019/06/04 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات الأنبار،اليوم الثلاثاء، ان قوات الجيش والحشد العشائري قتلت ارهابيين اثنين في الطريق بين الرحالية وعامرية الفلوجة .

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