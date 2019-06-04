الجمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة في مطار البصرة

2019/06/04 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك مطار البصرة ،اليوم الثلاثاء، عن ضبط حقيبتين ادوية بشرية مخالفة بدون موافقات رسمية بصحبة مسافر صيني الجنسيه يروم ادخالها للعراق.

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