2019/06/04 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أربعة أفراد من القوات الأمنية وإصابة أربعة آخرين إثر إطلاق نار في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد أربعة من قوات الأمن في الطارمية وكالة خطوة برس.

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