2019/06/04 | 12:43

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وفاة اثنين من العمال الاجانب اثر حريق بمنطقة الشعب

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بوفاة اثنين من العمال الأجانب اثر حريق

كبير اندلع بمركز تجاري في منطقة الشعب شمال بغداد.واوضح المصدر في تصريح ان حريقا نشب بمركز تجاري في حي البنوك وتوسع

الى العمارة المجاورة”، وأضاف ان الحريق تسبب بوفاة عاملين اثنين

بالمركز التجاري يحملان الجنسية البنغلاديشية مشيرا الى ان فرق

الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق المذكور.

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