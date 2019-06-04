2019/06/04 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة الحكم الذاتي القبلية في شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، إطلاق سراح 800 من أسر مسلحي تنظيم داعش، كانت قوات سوريا الديمقراطية احتجزتهم في معسكر الهول أثناء تحرير مناطق شرق سوريا من تنظيم داعش.

وسيتم تسليم هؤلاء النساء والأطفال إلى قادة القبائل في مناطق الرقة وطبقة، فيما لم يعرف ما إذا كانوا جميعا من أسر مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، أم أنهم من المدنيين القابعين تحت حكم داعش وقت سيطرة التنظيم على تلك المناطق.

وقال عبد الحميد المهباش القائد المشارك في إدارة الحكم الذاتي القبلي في الرقة وطبقة، إن "الزعماء القبليين أعطوا ضمانات بأنهم سيحافظون على الأمن في المناطق التي سيعود لها هؤلاء النساء والأطفال"، مشيراً إلى أن "إطلاق السراح تلك الأسر سيتزامن مع احتفالات عيد الفطر، الثلاثاء والأربعاء، لجلب الفرح للعائلات في الرقة وطبقة".

وسيعد هذا القرار هو الأول من نوعه، والذي يتم فيه إطلاق سراح أسر مقاتلي داعش الفارين من معارك تحرير مناطق شرق سوريا، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

بغداد اليوم - متابعة

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح النيل عقب فض اعتصام الخرطوم بالقوة من قبل المجلس العسكري صباح اليوم.

ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم، إن "عدد من الثوار سقطوا شه

بغداد اليوم _ متابعة

استنكر مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، ما أسماه "موقف قطر وتراجعها عمّا تم الاتفاق عليه في القمتين الخليجية والعربية"، اللتان عقدتا في مكة قبل أيام.

جاء في بيان لمجلس الوزراء البحريني عقب انتهاء جلسته،

بغداد اليوم - متابعة

أكدت 5 دول حتى الآن تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.

وهذه الدول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إطلاق سراح 800 من أسر مسلحي داعش شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إطلاق سراح 800 من أسر مسلحي داعش شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).