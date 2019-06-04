ضبط ادوية بشرية مخالفة بصحبة مسافر صيني الجنسية في كمرك مطار البصرة

2019/06/04 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الكمركية في مطار البصره اليوم الثلاثاء حقيبتين تضمان ادوية بشرية مخالفة بدون موافقات رسمية بصحبة مسافر صيني الجنسية يروم ادخالها للعراق.و تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل.واضاف ان الاجراء ياتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول […]

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