الصدر يتحدث عن انتشار السلاح بيد جماعات تستغله للقتل والابتزاز

2019/06/04 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مسألة انتشار السلاح بيد جماعات تستغله للقتل والابتزاز خلال تغريدة على حسابه تويتر.وجاء في التغريدة مكملة لسلسلة الذنوب التي نشرها خلال شهر رمضان:

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