قوة أمنية تقتل انتحارياً في القائم

2019/06/04 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائمقام قضاء القائم أحمد الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل انتحاري يقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة بمنطقة زراعية غرب الرمادي.وقال الدليمي في بيان له , إن ” القوات الأمنية ضمن فوج 24 طوارئ شرطة الأنبار ولواء 30 فق 8 جيش عراقي يقتلون انتحارياً في منطقة زراعية شمال ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم 360 …

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