مقتل انتحاريين اثنين خلال محاولتهما الهجوم على القوات الأمنية جنوبي الفلوجة   

2019/06/04 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعلن قائممقام عامرية الصمود في الانبار شاكر العيساوي ، الثلاثاء، عن مقتل انتحاريين اثنين إثناء محاولتهما الهجوم على القوات الأمنية المتمركزة جنوبي مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ القوات الأمنية رصدت تحركات لانتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين كانا يرومان تفجير نفسيهما على قوة أمنية متمركزة في منطقة […]

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