2019/06/04 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول – لم تهدأ أزمة شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ المتطورة من روسيا بعد، فقد جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبة بلاده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمسّك تركي بصفقة الصواريخ الروسية رغم الضغوط الأميركية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمسّك تركي بصفقة الصواريخ الروسية رغم الضغوط الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).