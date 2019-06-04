2019/06/04 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أفادت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد اليوم الثلاثاء بالقبض على متهمة بخطف فتاة بعد استدراجها من إحدى المحافظات.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات توفرت الى مكتب مكافحة اجرام التاجي عن وجود متهمة مطلوبة بقضية خطف فتاة، وجرى على إثرها تشكيل فريق عمل مختص”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمة بخطف فتاة في بغداد وكالة خطوة برس.

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