الرقابة الامريكية تتسبب بانخفاض غير مسبوق للاسهم الاوروبية

2019/06/04 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انخفضت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، على خطى بورصة “وول ستريت”، التي تراجعت مع تكبد “أبل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”غوغل” خسائر كبيرة بسبب تقارير أفادت بأن واشنطن تكثف الرقابة عليها.ونزل المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.5% مع تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%.وقبل ذلك تراجع مؤشرا البورصة الأمريكية “ستاندرد آند

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