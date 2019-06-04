“بالفديو”.. قرية في ديالى تتحول الى “مدينة اشباح” بسبب تردي الوضع الامني

2019/06/04 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق تحولت قرية ابو خنازير التابعة لمحافظة ديالى، الى اشبه بمدينة اشباح، بعد خلو شوارعها من المواطنين في اول يوم العيد نتيجة هجرة اهلها خشية من تعرضهم للقتل على يد ميليشيات مسلحة .

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