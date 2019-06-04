2019/06/04 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضايا النازحين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداديون في أول أيام عيد الفطر: الحكومة لم تفلح في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للمواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداديون في أول أيام عيد الفطر: الحكومة لم تفلح في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للمواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).