ضبط أدوية مخالفة بصحبة مسافر صيني في مطار البصرة

2019/06/04 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حقيبتين أدوية بشرية مخالفة للضوابط بصحبة مسافر صيني الجنسيه في كمرك مطار البصرة يروم ادخالها للعراق.وقالت الهيئة في بيان لها , إن ” السلطات الجمركية في جمارك مطار البصره ضبطت، حقيبتين أدوية بشرية مخالفة، وبدون موافقات رسمية بصحبة مسافر صيني الجنسيه يروم ادخالها للعراق”.وأضافت الهيئة …

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