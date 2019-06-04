الرئيس اللبناني: أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع

2019/06/04 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس (لبنان) – أكد الرئيس اللبناني الرئيس ميشال عون الثلاثاء أن أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع.وقال الرئيس عون، في

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