وثيقة: وزارة الداخلية تعيد المفسوخة عقودهم

2019/06/04 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

قررت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، إعادة المفصولين

والمفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة الى الخدمة.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية "إعادة المفصولين

والمفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الداخلية من عام 2008 وما تلاها

من اعوام لاحقه الى الخدمة".

واشترطت بحسب الوثيقة "سلامة الموقف الأمني للمفصولين والمفسوخة

عقودهم".

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