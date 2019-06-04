الحشد يحتفل بالذكرى الـ5 على اطلاق فتوى الجهاد الكفائي

2019/06/04 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق التحضيرات لتنظيم الحفل السنوي بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي.

وذكرت المديرية في بيان لها انه" أطلقت التحضيرات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي التي صدت الهجمة الإرهابية على البلاد وابعدت الخطر الذي كان محدقا بالعاصمة الحبيبة بغداد، مبينة أن التحضيرات تشمل إقامة احتفالية بهذه المناسبة.وأضاف البيان، أنه" تم تشكيل لجنة تحضيرية عليا تشرف على عدة لجان تنفيذية بمشاركة كافة تشكيلات هيئة الحشد الشعبي للاحتفال بالمناسبة، موضحا أن الفعاليات ستشمل كافة المحافظات وستستمر لمدة سبعة أيام.واوضح البيان، أن" مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي خصصت 20 فريقا إعلامياً للقيام بهذه المهمة وتغطية كافة الفعاليات التي ستجري في بغداد والمحافظات".انتهى..م.ر

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