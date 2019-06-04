التعليم النيابية توضح أسباب تغيير رؤساء الجامعات وتؤكد استقلالية هذه المناصب

2019/06/04 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة التعليم النيابية، الثلاثاء، الأسباب التي دفعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الى إجراء تغييرات في مناصب بعض رؤساء الجامعات، مؤكدة استقلالية هذه المناصب والحاجة إلى إحداث تغييرات عليها.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك امتعاض من بعض الكتل السياسية على تغيير بعض رؤساء الجامعات، […]

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