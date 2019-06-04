عصيان في الخرطوم بعد مقتل معتصمين… و«العسكري» يأسف

2019/06/04 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشت الخرطوم يوماً دامياً أمس، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، منذ

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