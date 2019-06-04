قوة امنية تقتل انتحاريا يقود دراجة نارية في القائم

2019/06/04 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء القائم أحمد الدليمي، الثلاثاء، مقتل انتحاري يقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة بمنطق زراعية غرب الرمادي.وقال الدليمي في بيان له ، إن “قوة من فوج 24 طوارئ شرطة الأنبار ولواء30 فق 8 جيش عراقي قتلت انتحاريا في منطقة زراعية شمال ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم، غرب الانبار”.وأضاف الدليمي، أن “الانتحاري […]

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