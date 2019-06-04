بالفيديو.. الهندسة العسكرية للحشد تحتفي بتخرج دورة الصنوف الهندسية الخاصة الثانية

2019/06/04 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة تخرج دورة الصنوف الهندسية الثانية باختصاصات مختلفة.وقال ضابط ركن التدريب احمد يونس في اللواء 110 في تصريح لموقعنا "ان الدورة التي أقامتها الهندسة العسكرية للحشد شملت كافة الدروس الميدانية والعسكرية وما يقابلها من دروس تعبوية لتكوين فريق هندسي شامل وبتقنيات متقدمة"، مبينا ان "الدورة شملت تشغيل ...

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