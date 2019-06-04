مطار البصرة يحبط محاولة صيني ادخال حقيبتين ادوية

2019/06/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن ضبط حقيبتين ادوية بشرية مخالفة للضوابط بصحبة مسافر صيني الجنسيه في كمرك مطار البصرة يروم ادخالها للعراق.

وقالت الهيئة

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