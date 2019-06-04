مقتل محامي والقبض على قاتليه في ذي قار

2019/06/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن قوة من خلية الصقور ألقت القبض على شخصين قتلا المحامي أكرم السعيدي بعملية نوعية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر

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