بكين تندد بتصريحات بومبيو بشأن تيان آنمين

2019/06/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الصين اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة بمهاجمة نظامها وتلطيخ سياساتها بعد تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ذكرى قمع الحركة

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