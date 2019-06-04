النفط تنجز حفر بئر في حقل الزبير بعمق ٣٥١٢ مترا

2019/06/04 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الحفر العراقية،اليوم الثلاثاء، إنجاز حفر البئر النفطي ( زبير 402) في حقل الزبير النفطي في البصرة لصالح شركة تراخيص الخدمة ENIالايطالية بعمق ٣٥١٢ متراً تحت سطح الارض.

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