القبض على مدان بالإعدام والمؤبد في ذي قار

2019/06/04 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على مدان محكوم بالإعدام والسجن المؤبد

في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لشرطة ذي قار"بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت

مديرية شرطة القضاء من القبض على المدان (ع ك ف) والمطلوب الى مركز

شرطة الإصلاح والصادر بحقه حكم بالإعدام وحكم آخر بالسجن المؤبد

استنادا لإحكام المادة (406 ق .



ع) وذلك لارتكابه جريمة قتل شخصين

في عام 2012".

وبين ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل برئاسة العقيد

احمد رحيم مدير القسم وضابط مركز شرطة الإصلاح وعدد من المنتسبين،

وتم نصب كمين محكم تمكن فريق العمل خلاله من القبض على المدان".وأشار البيان الى "عرض لأوراق التحقيقية أمام قاضي التحقيق وتقرر

توقيفه استنادا الى المادة المطلوب وفقها تمهيدا لإحالته الى

المحكمة المختصة".

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