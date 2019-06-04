2019/06/04 | 13:14

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رسمياً..



مدرب ريال مدريد السابق يتولى قيادة اشبيلية !

أعلن نادي إشبيلية عن توصله لاتفاق رسمي مع "جولين لوبيتيجي" مدرب

منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق ليكون مديرًا فنيًا للفريق

الأندلسي. ونشر الموقع الرسمي للنادي أن المدرب الإسباني قد وقع على عقود لمدة

ثلاث سنوات مقبلة، وسيتم تقديمه للصحافة والإعلام يوم غدًا

الأربعاء.وكان "لوبيتيجي" قد رحل عن تدريب ريال مدريد في أكتوبر 2018 بعد

الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 5-1، وجاء بدلاً منه

"سانتياجو سولاري".وساهم المدرب في عام 2017 في صعود منتخب بلاده إسبانيا إلى مونديال

روسيا 2018، لكنه لم يقود الماتدور بسبب خلافات مع الاتحاد الإسباني

لتوقيعه السري مع ريال مدريد.

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