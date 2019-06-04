تركيا تعلن تحييد 10 عناصر من الـpkk في اقليم كوردستان

2019/06/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في إطار عملية "المخلب"، و4 إرهابيين آخرين على الأقل في غارات جوية في اقليم كوردستان العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، نشرته في حسابها على موقع تويتر، أن "القوات التركية حيّدت 6 إرهابيين في إطار عملية المخلب".

وأضافت أن "العملية التي انطلقت في 27 مايو/ أيّار الماضي، تسير بنجاح في منطقة خواكورك"، معلنة "ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم إلى 34 منذ انطلاق العملية".

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "خواكورك" في اقليم كوردستان، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع التركية، أن مقاتلاتها حيّدت 4 إرهابيين على الأقل في غارات نفذتها بمناطق أفاشين والزاب وغارا في اقليم كوردستان.

وأكدت في بيانها على موقع تويتر، أن مقاتلاتها دمرت مخابئ ومستودعات أسلحة لحزب العمال الكوردستاني في إطار الغارات الجوية.

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