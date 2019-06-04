الاستخبارات العسكرية: البغدادي يتنقل في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا

2019/06/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، أن زعيم التنظيم الإرهابي داعش ابو بكر البغدادي يتنقل في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

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