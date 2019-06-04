فرق الدفاع تكافح حريقا اندلع بعلوة للخضار في السليمانية

2019/06/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق في علوة للخضار في السليمانية.

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